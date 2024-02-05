بنك المغرب: “النشاط الصناعي تحسن بالمغرب باسثتناء قطاع الميكانيك و الإلكترونيك”

2024-02-05 / 11:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح تقرير صادر عن بنك المغرب أن جميع القطاعات الصناعية و الإنتاجية بالمغرب حققت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر المنصرم عدا قطاعي الميكانيك و الإلكترونيك.

و في هذا الصدد، أوضح بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية في القطاع الصناعي، أن الإنتاج سجل ارتفاعا في جميع الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين”، وركودا في “الكهرباء والإلكترونيك”، مضيفا أن معدل استخدام الطاقات الإنتاجية قد يكون استقر عند 76 في المائة في ظل هذه الظروف.

وفي ما يتعلق بالمبيعات، فقد سجلت ارتفاعا سواء على مستوى السوق المحلية أو الأجنبية، حيث تحسنت في مجمل الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين” و”الكهرباء والإلكترونيك”، اللذين تراجعا نسبيا.

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‫8 تعليقات

  7. تحسن القطاع الصناعي في المغرب باستثناء القطاع الصناعي الميكانيكي و الالكتروني..

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