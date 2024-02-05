“الضباب الكثيف” يجبر طائرة قادمة من فرنسا على الهبوط بمطار البيضاء

2024-02-05 / 10:00
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هبة بريس - الرباط

اضطرت طائرة قادمة من فرنسا، مساء أمس الأحد، الى الهبوط بمطار الدار البيضاء بسبب “الضباب الكثيف”.

وحسب مصدر خاص، فقد أقلعت الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية، من باريس مساء أمس الأحد، في اتجاه مطار الرباط سلا، قبل أن تضطر الى الهبوط بمطار الدار البيضاء بسبب “الضباب الكثيف”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الضباب الكثيف حجب الرؤية لقيادة الطائرة التي أعلمت الركاب أنها ستضطر للنزول بمطار محمد الخامس، لافتا أنها نزلت بمطار البيضاء في أمان ودون أية مشاكل.

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