القنيطرة.. إيقاف شخصين وحجز كمية من مخدر “القرقوبي”

2024-02-05 / 09:48
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هبة بريس

تمكنت عناصرالشرطة بولاية أمن القنيطرة، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و45 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبھ فيهما على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بضواحي مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على3825 قرص مخدر، من بينها 3225 قرص طبي من نوع “ريفوتريل” و600 قرص مهلوس من نوع”إكستازي”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبھ فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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