ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيا.ل سليماني في آخر لحظة
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إسرائيل كانت جزءا من مخطط اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية”.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية ، أمس الأحد قال ترامب إن نتنياهو كان جزءا مهما من العملية ضد سليماني لفترة طويلة، وأنهم عملوا سويا في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.
وأضاف: “عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك (لكن) قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال نعم يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر”.
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9 تعليقات
مجرمون بامتياز
قتلة
لا رحمة ولا شفقة
ويتحدثون عن حقوق الإنسان و الديمقراطية …
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين..
نتنياهو تورط في قتل الأبرياء في غزة..
إغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني..
انسحاب نتنياهو من إغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لم يكن يريد المشاركة في ذالك لعدم رغبته في الدخول في الصراع ..
إيران والغرب لهما هدف واحد وهو القضاء على الدول العربية السنية ونشر التشيع في الدول العربية وإعطاء الضوء الأخضر لإيران لاستلاء عليها والتحكم فيها وتخريبها ونشر الفوضى فيها وتفسيمها وهذا يخدم الكيان الصهيوني واما قتل سليماني او السماح لإيران بدعم حماس،فقط من أجل تلميع صورة حزب الله وايران أمام الشعوب العربية
والله ان الشيعة اخطر على المسلمين من غيرهم
كم قتل ذلك الشيعي الحاقد على أهل السنة من ابرياء في الانبار من السنة وذبحت قواته من حزب الشيطان من سنة في العراق حتى جاء دوره باذن الله ليذبح على يد الامريكان وهم جميعا وجهان العملة واحدة وهي تخريب دول الاسلام السني
السليماني ايظا كان يقتل المعارضين بدم بارد. انه مجرم.