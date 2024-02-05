طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2024-02-05 / 09:02
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بـ”الجريحة” بكل من مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا والسهول الداخلية، وذلك خلال الصباح والليل.

ويتوقع أيضا ظهور كتل ضبابية وسحب منخفضة بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية. فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس، والجنوب الشرقي ووسط البلاد.

فضلا عن ذلك، ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما مع تناثر غبار بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات و2 درجات بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 0 و7 درجات بالريف، وجنوب المنطقة الشرقية، وفيما تبقى من مناطق الأطلس، وبسايس والجنوب الشرقي، وما بين 11 و17 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الصحراوية وستكون ما بين 6 و13 درجة بباقي أرجاء المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا طفيفا أو ستتغير بعض الشيء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.

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‫7 تعليقات

  2. قوله تعالى:«اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ»..

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