عكس المتوقع..طليق دنيا بطمة يفاجئ الجميع بتصريحه

2024-02-04 / 23:13
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نجلاء مزيان : هبة بريس

فاجأ طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي بتصريحه الأخير حول اعتقال أم بناته غزل و ليلى روز.

وكشف الترك أنه لم يتمنى قط السجن لطليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة رغم الخلافات و الصراعات التي شهدتها علاقتهما في الآونة الأخيرة.

وقال الترك عبر بث مباشر بحسابه الرسمي بموقع “تيك توك”:ما أتمنى السجن لا لحبيب و لا لعدو”،متمنيا الفرج لبطمة، و كذا الصبر لعائلتها و محبيها.

وجدير بالذكر أنه تم اعتقال الفنانة المغربية دنيا بطمة الأسبوع المنصرم من أجل إمضاء عقوبتها في سجن لوداية على خلفية تورطها في القضية المثيرة للجدل “حمزة مون بيبي”.

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