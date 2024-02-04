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6 تعليقات
إيقاف أخطر سارق الهواتف بطريقة هوليودية بمنطقة عين السبع
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja meli chedoh bee3da
Tebarklah 3lihom wsf
Khaso wahed 10ans del 7abs bch yet3alm
برافو رجال الشرطة على القبض على هذا اللص الذي روع منطقة عين السبع ..