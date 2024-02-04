إحباط تهريب كمية مهمة من الهواتف والأجهزة الالكترونية بميناء طنجة

2024-02-04 / 22:47
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مكتب طنجة : هبة بريس

تمكنت عناصر الآمرية بالصرف المكلفة بمراقبة المسافرين التابعة لمديرية الجمارك لميناء طنجة المتوسط على مستوى المديرية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة على مستوى دخول السيارات بتعاون مع مصالح الأمن مساء اليوم الأحد فبراير 2024،من إجهاض عملية للتهريب لمجموعة من الهواتف الذكية و أجهزة إليكترونية و هكذا تم حجز ما مجموعه 155 من الهواتف الذكية الجديدة من ماركات عالمية جيدة و مختلفة ، خمس ألعاب إليكترونية play station و Xbox ، و اكسيسوراتها بالإضافة الى كاميرا تقنية ذات جودة عالة و لوحة إليكترونية كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج.

وكانت عناصر الآمرية بالصرف للمسافرين التابعة لجمارك ميناء طنجة المتوسط قد استهدفت السيارة المعنية من أجل المراقبة المعمقة والتفتيش اليدوي الدقيق لعناصر الجمارك الشيء الذي أسفرعن ضبط هذه الشحنة من الأجهزة الإليكترونية بعد التفتيش اليدوي الدقيق لعناصر الجمارك وهي مخبأة على متن السيارة من نوع فولزفاكن كادي مرقمة بإسبانيا مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، كما تم اقتياد السيارة لجهاز الفحص بالأشعة السكانير من أجل المزيد من التأكد من شحنتها .

وقد تم إحالة المعني بالأمر على مصالح الشرطة القضائية لميناء طنجة المتوسط من أجل البحث المعمق تحت إشراف النيابة العامة.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الجمارك بتعاون مع عناصر الأمن على مستوى ميناء طنجة المتوسط من أجل مكافحة عمليات التهريب والاستيراد غير المشروع و من دون تصريح لسلع خاضعة لإجراءات و رخص قانونية .

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  3. تندرج هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الجمارك بتعاون مع عناصر الأمن على مستوى ميناء طنجة المتوسط

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