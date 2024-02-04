روجوا إشاعة اعتقالها..إكرام العبدية تخرج عن صمتها وتهدد باللجوء إلى القضاء

نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر يفيد اعتقال الفنانة الشعبية إكرام العبدية، بسبب شكاية من أحد جيرانها يتهمها بإقامة الحفلات و السهرات الليلية الأمر الذي يتسبب في إزعاجه.

وفي هذا الصدد، نفت الفنانة المغربية الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن جميع الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي عارية من الصحة.

وقالت العبدية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:”جمهوري العزيز توحشتكم بزاف، أولا أتمنى لكم أن تكونوا بصحة جيدة، توصلت بعدد من الأخبار المضحكة التي أصبح فضاء منصات التواصل الاجتماعي يعج بها مؤخرا”.

وواصلت قائلة:”تقول أنني معتقلة، و أنني سأمثل أمام القضاء مع الترويج لفيديو، قيل أنني ظهرت به، يظهر فيه عدد من الأشخاص في خلاف بإحدى العمارات السكنية”.

وأردفت قائلة:”وتوضيحا للأمر، أحيط جمهوري داخل و خارج أرض الوطن، أن الفنانة إكرام العبدية تقطن بمدينة الرباط، و أن لا علاقة لها بأي فيديو أو شجار ولا متابعة قضائية، وهي بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع”.

وتابعت :”مشددة أنها ستضطر لسلك المسطرة القانونية لمواجهة مروجي مثل هذه الإشاعات المغرضة، كما أأكد أن كل ما ينشر عني في بعض الصفحات و المواقع هو مجرد إشاعة لا غير، فهنالك صفحات رسمية تنشر أخباري”.

وأضافت :”استغل الفرصة لتوجيه الدعوة للجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية، في سهرة ممتعة يوم 10 فبراير بباريس، كونوا في الموعد غادي تكون نايضة”.

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