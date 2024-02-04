عثر عليها ملقاة بين الصخور..التحقيق في ظروف وفاة سيدة بالحسيمة
مكتب طنجة : هبة بريس
فتحت عناصر الضابطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة ،تحت اشراف النيابة العامة المختصة تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات العثور على جثة سيدة أربعينية أسفل منحدر مطل على البحر بمدينة الحسيمة.
وقالت مصادر محلية ، إن المعنية بالأمر كانت تشتغل قيد حياتها أستاذة، وهي أم لثلاثة أبناء مشيرة بأن فرضية سقوطها من أعلى المنحدر تبقى واردة خصوصا أنها كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية.
وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.
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10 تعليقات
نشكر عناصر الضابطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة على خدمتهم
العثور على جثة سيدة أربعينية أسفل منحدر مطل على البحر بمدينة الحسيمة
فرضية سقوطها من أعلى المنحدر تبقى واردة خصوصا أنها كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية
Ya rebbi salama llah yahfad
Llah yarhamha o ywase3 eliha
ان لله وان اليه راجعون نسال الله الصبر والسلوان لاهل الضحية
لاالاه الاالله ولاحول ولاقوة الابالله رحمها الله بي رحمته واسكنها الله فسيح جناته
نسال الله العلي القدير حسن الخاتمة لنا ولجميع الموسلمين
يارب العالمين رحمتاك علا جميع الموسلمين والمسلمات
نتمنى ان تكون قداء الله وقدره ولاتكون فعل فاعل وان لله وان اليه راجعون