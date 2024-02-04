ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالشيلي إلى 51 قتيلا

2024-02-04 / 18:07
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وكالات

قالت السلطات في تشيلي إن ضحايا حرائق الغابات ارتفع إلى 51 شخصا، ومن المرجح زيادة عدد القتلى إذ تكافح فرق الطوارئ لإخماد الحرائق التي تهدد مناطق حضرية.

وبحسب موقع سكاى نيوز، تصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو، الذي يقطنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلى ، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا كبيرة لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء.

وذكرت السلطات أن مناطق محيطة بمدينة فينيا ديل مار الساحلية السياحية كانت الأكثر تضررا وأن فرق الإنقاذ تكافح من أجل الوصول إلى كافة المناطق المتضررة.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن حصيلة القتلى ارتفعت بعدما تم العثور على 5 جثث في طرق عامة، مضيفة أن المعلومات تشير إلى “أننا سنبلغ أعدادا أعلى بكثير” في الساعات المقبلة.

وتابعت “الوضع في فالبارايسو هو الأكثر حساسية”، وقالت إن البلاد تواجه أسوأ كارثة منذ زلزال هز البلاد في عام 2010 وأودى بحياة 500 تقريبا.

وخلال يومي الجمعة والسبت زادت مساحة الأراضي المتضررة من حرائق الغابات إلى 43 ألف هكتار من 30 ألفا وذكر مسؤولون أن الحرائق أسفرت أيضا عن تدمير نحو 1100 منزل.

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‫3 تعليقات

  1. اللهم نسألك اللطف بنا وأبعد عنا كل سوء ومكروه يصيبنا واحفظ بلادنا من الكوارث الطبيعية وأحفظ جاليتنا الموجودة بالشيلي يارب العالمين.

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  2. اندلاع حرائق الغابات سببه ارتفاع درجات الحرارة ، وأصلاً تشيلي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة

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