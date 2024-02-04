كأس ديفيس لكرة المضرب .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره القبرصي

ضمن المنتخب المغربي البقاء ضمن المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيس لكرة المضرب، عقب فوزه اليوم الأحد بنيقوسيا، على نظيره القبرصي بثلاث انتصارات لواحد، برسم منافسات اليوم الثاني من الجولة الفاصلة.

وحسم الثنائي المغربي إليوت بنشيتريت وآدم مندير الفوز على الثنائي سيرجي كيراتزيس وإلفثيريوس نيوس في لقاء الزوجي، بجولتين للاشيء (6-4) و(6-4)، نتيجة المواجهة أمام المنتخب القبرصي بتحقيق الفوز الثالث، الذي منح المغرب بطاقة البقاء ضمن المجموعة العالمية الثانية.

وكان ياسين الدليمي قد فاز، أمس السبت، ضمن مباريات اليوم الأول على بيتروس تشريسوتشوس، بـ (7-5) و(7-6)، فيما وسع إليوت بنشيتريت الفارق بفوزه في اللقاء الثاني على مينيلاوس إفستاثيو (6-3) و(6-2).

كما شهد اليوم الثاني هزيمة حمزة كرموسي، في مباراة شكلية، أمام كريستودولو، ستيليانوس، بجولتين لصفر (3-6) و(1-6).

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