شبهة التغرير بقاصر تُدخل سائق سيارة للنقل المدرسي الخصوصي سجن سطات

هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن قاضي التحقيق لدى استئنافية سطات استمع صباح اليوم الأحد تمهيديا لسائق سيارة للنقل المدرسي تابعة لإحدى المدارس الخاصة بالمدينة على خلفية الاشتباه فيه بالتغرير بقاصر، حيث قرر ايداعه السجن الفلاحي عين علي مومن تمهيدا لاستكمال التحقيق معه تفصيلا في 27 من فبراير الجاري.

هذا وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، قد أحالت اليوم الأحد، المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالتغرير بقاصر في حق طفلة تتابع دراستها بالتعليم الأولي

وتفجرت القضية في وقت سابق بعد تقديم والدة الطفلة شكاية في الموضوع، جعل المحققين يسارعون إلى فتح تحقيق في الموضوع واعتقال المشتبه فيه ووضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أمرت بتوسيع دائرة التحقيق معه وإحالته على أنظارها في حالة اعتقال.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp