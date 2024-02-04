وفاة الدولي السويدي السابق كورت هامرين عن عمر يناهز 89 عاما

أعلن نادي فيورنتينا سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد وفاة لاعبه الدولي السويدي السابق كورت هامرين عن عمر يناهز 89 عاما، بالقرب من مدينة فلورنسا الإيطالية.

وقال فيورنتينا، أحد الأندية التي دافع هامرين عن ألوانها خلال مسيرته الكروية، في بيان: “الرئيس كوميسو وعائلته، إدارة النادي وكل أفراد فيورنتينا يتحدون في آلام الأسرة وعالم كرة القدم بعد وفاة كورت هامرين، أسطورة كرة القدم وفيورنتينا”.

وأضاف “كان هامرين وسيظل دائمًا أسطورة حقيقية لكرة القدم، وخاصة بالنسبة لجماهير فيورنتينا”.

وكتب الاتحاد السويدي للعبة على موقعه على الإنترنت: “لقد فقدت كرة القدم السويدية أحد لاعبيها العظماء”.

وكان جناح يوفنتوس وفيورنتينا وميلان السابق والملقب بـ”أوسيلينو” “الطائر الصغير” معروفًا بأسلوب لعبه الرائع على الجناح وعينه الثاقبة على المرمى.

كان لاعبا أساسيا في تشكيلة منتخب السويد الذي بلغ المباراة النهائية لكأس العالم 1958 على أرضه عندما خسر أمام البرازيل بقيادة نجمها الواعد وقتها بيليه

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