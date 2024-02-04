“النيجر” .. رصد سلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات في النيجر عن رصد سلالة شديدة العدوى من فيروس أنفلونزا الطيور في مدينة نيامي، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء النيجرية.

وأكد المصدر نفسه، أن حاكم محافظة نيامي، أسومان عبدو هارونا، أعلن بمرسوم، تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد العدوى بالعاصمة نيامي، وذلك على امتداد 10 كيلومترات.

وأشارت وكالة أنباء النيجر، إلى أن “جميع الأنواع التي يحتمل أن تكون مصابة بالعدوى أو تنقلها توجد تحت المراقبة الصحية من قبل المصالح البيطرية التي ستطبق تدابير الوقاية التي ينص عليها القانون “.

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