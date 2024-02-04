العثور على قنبلة قديمة بإقليم إفران يستنفر الدرك والجيش

2024-02-04 / 15:04
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ع محياوي _ هبة بريس

خلف عثور أحد المواطنين، مساء يوم أمس السبت، على قنبلة قديمة بالمنطقة المسماة زاوية افران ، التابع للنفوذ الترابي لجماعة واد إفران، بإقليم إفران، موجة من الذعر في صفوف الساكنة.

متحدث من أبناء المنطقة ، أكد في اتصال بهبة بريس خبر العثور على قنبلة قديمة لم تنفجر بعد، مشيرا إلى كونها تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وأكد المصدر ذاته أن القنبلة التي عثر عليها أحد المواطنين لم تنفجر بسبب عوامل طبيعية

واستنفر العثور على القنبلة مختلف المصالح الأمنية بالمنطقة التي حضرت إلى عين المكان فور توصلها بالخبر للقيام بالمتعين وفتح تحقيق في الموضوع

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‫2 تعليقات

  1. هذآ دليل على أن المقاومة في تلك المناطق التي استعصت على المستعمر مما جعله يتبع ذلك نسأل الله اللطف والسلامة .

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