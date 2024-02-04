الأمن الأسباني يوقف مواطن مغربي زعيم شبكة دولية للمخدرات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية الإسبانية ، اليوم الأحد 4 فبراير الجاري ، من توقيف مهاجر مغربي يحمل الجنسية الهولندية ، بمدينة مارتوراي، بالقرب من برشلونة،متورط في قضايا تتعلق بالتهريب الدول للمخدرات.

وذكرت المصادر، أن المهاجر المغربي المذكور، كان يدير قبل توقيفه شبكة ضخمة للاتجار في المخدرات في دول أوروبية مختلفة.

وحسب ما جاءت به المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر ينحدر من جماعة ثزاغين بإقليم الدريوش.

وقالت المصادر، إن توقيف المشتبه فيه من قبل أمن كتالونيا، تم بعدما صدرت في حقه مذكرات بحث من طرف السلطات القضائية على المستوى الأوروبي لإلقاء القبض عليه.

وأشارت، إلى أن مذكرة البحث، تفيد بأن الموقوف المغربي متورط في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات، وأنه صدر ضده حكم غيابي على خلفية ضلوعه في تهريب المخدرات، كما قضى سبع سنوات سابقا بسجن ساراغوزا.

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