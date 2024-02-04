تركيا ..تحطم مروحية للشرطة ومقتل طياريها

2024-02-04 / 13:58
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد 4 فبراير، عن تحطم مروحية تابعة لإدارة الشرطة ومقتل طياريها.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في منشور على منصة (إكس)، إن “مروحية تابعة لدائرة الشرطة العامة تحطمت في ولاية غازي عنتاب، جنوب-شرق البلاد”.

وأضاف أن “المروحية كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، وتحطمت بالقرب من قرية كارتال بغازي عنتاب”.

وأشار المسؤول التركي إلى أن “الاتصال الأخير بالمروحية أجري في الساعة 22:49 مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، حيث لقي الطياران مصرعهما، وأصيب عامل تقني بجروح”.

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‫5 تعليقات

  3. يبدو أن المروحية كانت في طريقها من هاتاي إلى غازي عنتاب، وتحطمت بالقرب من قرية كارتال بغازي عنتاب

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