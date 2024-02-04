عزيز اخنوش

مجلس النواب يسائل رئيس الحكومة حول السياسة العامة في جلسة عمومية

2024-02-04 / 13:45
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يعقد مجلس النواب غدا الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”.

وأفاد البلاغ أنه ستلي هذه الجلسة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

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‫9 تعليقات

  2. يعقد مجلس النواب غدا الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية 

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  6. المشكل الكبير والطامة الكبرى هي معالجة المقرر الدراسي هذه السنة التي عرفت إضرابات متواصلة والضحية هم التلاميذ …

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  7. الحكومة المغربية تعمل كل المجهودات لإرضاء المواطنين ونتمنى لها المزيد والمزيد من العطاء والعمل على تحقيق الأهداف المنشودة..

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