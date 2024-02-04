بعد مقال “هبة بريس”حول الإجرام بازرو …الأمن يتحرك

2024-02-04 / 13:28
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ع محياوي _ هبة بريس

باشرت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن أزرو، تحت إشراف المديرية العامة للامن الوطني بعد مقال هبة بريس حملات تمشيطية بمختلف الأحياء التي شهدت في الاونة الاخيرة تنامي بعض المظاهر الخارجة عن القانون، من قبل بعض الجانحين والمتشردين واللصوص والمتعاطين للمخدرات.

وعرفت الحملة الامنية توقيف مجموعة من المشتبه فيهم وذوي السوابق القضائية الذين كانوا يمارسون انشطة اجرامية ياتي في مقدمتها السرقة واعتراض سبيل المارة والاتجار في الممنوعات بجميع اشكالها.

واستحسن العديد من ساكنة مدينة أزرو هذه التدخلات الامنية المكثفة وعبروا عن شعورهم بالطمأنينة بعد عودة الهدوء واندثار الخوف الذي كان يلازمهم في الايام السابقة ويطالبون عبر اتصالهم بهبة بريس من عدة أحياء بالمدينة أن تستمر يوميا هذه الحملات التمشيطية ولاسيما المدينة صغيرة إلا عناصر مراقبة التراب الوطني التي تقوم بدورها بالإقليم يتبع .

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