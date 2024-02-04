اشتوكة : بسبب شكوك بالخيانة ..زوج يق—تل زوجته

2024-02-04 / 13:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اجهز زوج على زوجته بواسطة سكين فأرداها قتيلة مضرجة في دماءها ، ليلة امس السبت 3 فبراير ، بدوار “احمر “التابع إداريا لجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها .

وجاء اكتشاف جيران الضحية للجريمة ، بعد سماع استغاثة من الزوجة ، وبعدها خروج الزوج من منزله وهو في حالة هستيرية، الشيء الذي دفع بهم إلى إخبار السلطات.

وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الدرك الملكي بمسرح الجريمة، حيث تم توقيف الزوج وإحالته رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

فيما رجحت مصادر محلية ان تكون شكوك حول الخيانة الزوجية ، سببا في اقتراف الزوج للجريمة ، بعد عودته من العمل حيث يشتغل ” بحارا”.

الهالكة في الثلاثينيات من العمر وأم لطفلين، تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير بأمر من النيابة العامة المختصة.

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