“عياش”ينوه بماحققته الحكومة من إنجازات وما رفعته من تحديات

2024-02-04 / 13:01
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أكد محمد عياش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي في كلمته بمنتدى منتدى منتخبي الأحرار بجهة العيون الساقية الحمراء أن اللقاء يعتبر فرصة للتأكيد على مواصلة الحزب الدينامية والنشاط اللذين دأب عليها الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش،

وابرزالمكانة المتميزة التي بات يعتليها الحزب في المشهد السياسي، وهو ما أهله ليكون القوة السياسية الأولى بفضل ما حققه المنتخبات والمنتخبون من نتائج مهمة خلال المحطات الانتخابية الأخيرة.

ونوه عياش بما حققته الحكومة من إنجازات وما رفعته من تحديات في إطار من الالتزام والجدية والمسؤولية، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار بالجهة ينوه بما حققه المغرب من منجزات، خاصة في الأقاليم الجنوبية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

من جهته، أبرز عبد الله غازي، عضو المكتب السياسي ورئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بحسن تنظيم هذا المنتدى والنقاش الذي عرفته ورشاته وأيضا ما عرفه من تعبئة للمنتخبين ، وانخراطهم ووعيهم جد، مشيرا إلى أن منتخبي الأحرار يحملون همّ التنمية ومنشغلون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددا على أن انتظارات الحزب ستظل في سقفها الأعلى.

وذكّر غازي بالهدف من تنظيم منتديات منتخبي الأحرار، حيث قال بأنها فرصة ستمكن الحزب من الخروج برؤية تسطر نظرته للمنتخبين وكذلك للمجالس والمؤسسات التي يمثلونها، مضيفا أن قيادة الحزب ارتأت أن تظل واجهة المنتخبين في جدول أعمال الحزب، مذكّرا بأن المنتخبات والمنتخبين يعتبرون فرسانا للتنمية المحلية.

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‫4 تعليقات

  2. اللقاء يعتبر فرصة للتأكيد على مواصلة الحزب الدينامية والنشاط اللذين دأب عليها الحزب

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