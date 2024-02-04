القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ79 ” حراك “
اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، اليوم الأحد، في عرض ميناء بوجدور، 79 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كلهم ذكور.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ79 حراك
نشكر عناصر القوات المسلحة الملكية
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