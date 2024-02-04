صحة غزة : حصيلة ضحايا حرب غزة ترتفع إلى 27365 شهيدا

2024-02-04 / 11:27
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 27365 شهيداً وإصابة نحو 66630 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وخلال الـ24 ساعة الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا وإصابة 178 آخرين.

وأشارت الوزارة إلى أن “عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

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