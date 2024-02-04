المغرب يحتضن مؤتمرا وزاريا حول البلدان المتوسطة الدخل

2024-02-04 / 10:30
4

يحتضن المغرب المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، يومي 5 و6 فبراير 2024.

وسيعقد الاجتماع رفيع المستوى يومي 2024 في الرباط، حيث تستهله فقرة افتتاحية، ثم حلقات نقاش تفاعلية حول السياسات، وجلسات عامة للمناقشة العامة، وصياغة دعوة الرباط لاتخاذ إجراءات، وينتهي بجلسة ختامية.

ويهدف هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل وسط عالم متغير” إلى الجمع بين البلدان المتوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين.

ويرمي المؤتمر بذلك إلى تسليط الضوء على إمكانات البلدان المتوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في تنفيذ “خطة 2023”.

وسيوفر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من الأقران بين البلدان المتوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.

ويهدف إلى تحديد نُهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان المتوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.

من هي البلدان المتوسطة الدخل؟

البلدان المتوسطة الدخل هي مجموعة بلدان تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها.

وتعد البلدان المتوسطة الدخل مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، فهي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من
سكان العالم، ويتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1,136 و13,845 دولارا.

ونظرا لوزنها الاقتصادي المتنامي سريعا، فإنها بحاجة إلى اتخاذ موقف متناسب في الإدارة الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بغية التأثير بقوة على استراتيجيات التنمية العالمية والتصدي للتحديات بفعالية.

ولتحقيق النمو المستدام، ستحتاج البلدان المتوسطة الدخل إلى تبني نهج طويل الأجل في سياساتها، والحصول على التمويل الكافي، والمشاركة في شراكة عالمية قوية، لكي تصبح مدفوعة بالابتكار، تحتاج إلى تعزيز مهاراتها وقدراتها الإنتاجية، لا سيما المهارات والقدرات الابتكارية.

وتحتاج البلدان المتوسطة الدخل أيضا إلى تعاون دولي قوي لأن إمكاناتها واحتياجاتها الإنمائية الهائلة تضمن إمكانية الحصول على تمويل إنمائي مناسب وبأسعار معقولة، بما يتجاوز الموارد المحلية، وتواجه العديد من البلدان المتوسطة الدخل صعوبات في الحصول على التمويل الميسر

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of شبهة التغرير بقاصر تُدخل سائق سيارة للنقل المدرسي الخصوصي سجن سطات

شبهة التغرير بقاصر تُدخل سائق سيارة للنقل المدرسي الخصوصي…

2024-02-04 / 16:32
Photo of استعراضات خطيرة بدراحة نارية تطيح بذي سوابق قضائية بسطات

استعراضات خطيرة بدراحة نارية تطيح بذي سوابق قضائية بسطات

2024-02-04 / 16:20
Photo of اكادير : فرض تسعيرة لدخول ” قصبة اوفلا ” يغضب الاكاديريين

اكادير : فرض تسعيرة لدخول ” قصبة اوفلا ”…

2024-02-04 / 15:21
Photo of العثور على قنبلة قديمة بإقليم إفران يستنفر الدرك والجيش

العثور على قنبلة قديمة بإقليم إفران يستنفر الدرك والجيش

2024-02-04 / 15:04
Photo of الأمن الأسباني يوقف مواطن مغربي زعيم شبكة دولية للمخدرات

الأمن الأسباني يوقف مواطن مغربي زعيم شبكة دولية للمخدرات

2024-02-04 / 14:48
Photo of مجلس النواب يسائل رئيس الحكومة حول السياسة العامة في جلسة عمومية

مجلس النواب يسائل رئيس الحكومة حول السياسة العامة في…

2024-02-04 / 13:45
Photo of بعد مقال “هبة بريس”حول الإجرام بازرو …الأمن يتحرك

بعد مقال “هبة بريس”حول الإجرام بازرو …الأمن يتحرك

2024-02-04 / 13:28
Photo of الجزائر تجدد رفضها قرار استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية

الجزائر تجدد رفضها قرار استقبال البواخر التجارية القادمة عبر…

2024-02-04 / 11:44
Photo of صحة غزة : حصيلة ضحايا حرب غزة ترتفع إلى 27365 شهيدا

صحة غزة : حصيلة ضحايا حرب غزة ترتفع إلى…

2024-02-04 / 11:27
Photo of افتتاح الدورة الرابعة لبينالي لاغوس، الخطوط الملكية المغربية ناقلا رسميا

افتتاح الدورة الرابعة لبينالي لاغوس، الخطوط الملكية المغربية ناقلا…

2024-02-04 / 11:15

‫4 تعليقات

  4. يهدف إلى تحديد نُهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان المتوسطة الدخل

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق