وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

2024-02-04 / 10:02
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توفي الرئيس الناميبي حاجي جينجوب في وقت مبكر من اليوم الأحد، حسبما أعلن المكتب الرئاسي.

وأوضح القائم بأعمال الرئيس، نانغولو مبومبا، في بيان على الحساب الرسمي للرئاسة الناميبية، ” ببالغ الحزن والأسى، أبلغكم بوفاة الدكتور حاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، اليوم الأحد 4 فبراير 2024 عند حوالي الساعة 00:04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج الطبي من قبل فريقه الطبي “.

ودعا مبومبا الناميبيين إلى “التزام الهدوء والاتحاد في وقت تقوم فيه الحكومة بجميع الترتيبات الرسمية والاستعدادات والبروتوكولات الأخرى الضرورية”.

وكان السيد جينجوب رئيسا للدولة الإفريقية منذ 2015. وفي سنة 1990، أصبح أول رئيس وزراء للبلاد، وهي فترة ولاية استمرت إلى غاية 2002، وتولى المنصب ذاته ما بين 2012 و2015.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ناميبيا في نوفمبر المقبل.

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