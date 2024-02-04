مؤرخ إسرائيلي ..السابع من أكتوبر بداية النهاية
قال المؤرخ الإسرائيلي المناصر للقضية الفلسطينية، البروفيسور إيلان بابيه، إنه لا يمكن التعايش مع الصهيونية كونها “شر يجب استئصاله” ولا يمكن الوصول إلى سلام مع الكيان الصهيوني، بل يجب تفكيكه والقضاء عليه.
وفي ندوة عبر تطبيق “زووم” لمثقفين معظمهم فلسطينيون، قال بابيه إن الصهيونية منذ نشأتها، تعمل على القضاء على الشعب الفلسطيني وقضيته وليس العيش معه، لافتا إلى أن الصهاينة لا يرون الشعب الفلسطيني سواء داخل الضفة أو غزة أو أراضي 48، ولا يعتبرون أن هناك احتلالا استيطانيا ولا استعماريا.
وتابع بابيه في محاضرته: “حاولتْ الصهيونية تهجير وقتل الشعب الفلسطيني منذ 1929، وخلال النكبة عام 1948، وبعد النكبة والنكسة وجميع الاعتداءات التي تلتها حتى يومنا هذا. وظهر ذلك جليا في الحرب العدوانية على قطاع غزة، وسيستمرون في نهجهم العدواني. لكن الحركة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كانا دوما يفاجئان الصهاينة، وينهضان من جديد رغم الدعم المالي والعسكري والسياسي اللامتناهي من الاستعمار الغربي للصهيونية والكيان الصهيوني
6 تعليقات
اللهم عليك باليهود والنصارى.اللهم شتت شملهم واحصيهم عددا ..
هناك تقصير في سوء توصيل المساعدات بكل اشكالها الى اهل غزة المتضررين..
يجب وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب من غزة ..
طوفان الاقصى خطة يهودية قذرة لعبتها على العالم كي تبرر ابادتها وحربها على شعب غزة..
اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..
اللهم ما أريتنا قدرتهم على إخواننا المسلمين فاارينا قدرتك عليهم اللهم انصر الحق يآرب العالمين..