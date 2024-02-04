طقس الأحد.. سحب و رياح قوية بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بـ”الجريحة” بكل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل.

كما يرتقب ظهور كتل ضبابية أو ضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية وبشمال المنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة غرب الواجهة المتوسطية.

ويتوقع، أيضا، تسجيل تناثر غبار بمناطق الأطلس الصغير، والأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وبجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وبالأقاليم الجنوبية ومناطق الأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين (03 -) و 02 درجات بمرتفعا ت الأطلس الكبير، وما بين 00 و 07 در جة بالريف، وجنوب المنطقة الشرقية، فيما تبقى من مناطق الأطلس، بالسايس وبالجنوب الشرقي، وما بين 11 و 17 درجة بمنطقة سوس، وبالأقاليم الصحراوية، وقرب السواحل، وستكو ن ما بين 06 و 13 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من المنطقة الشرقية، الريف، ومنطقة طنجة . وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان بالجنوب

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