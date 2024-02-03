طليقة الترك تتشمت في دنيا بطمة بعد اعتقالها

نجلاء مزيان: هبة بريس

خلفت تصريحات طليقة محمد الترك منى الصابر حول اعتقال دنيا بطمة جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأعربت والدة حلا الترك عن سعادتها بعد تداول خبر اعتقال الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع سناب شات.

وقالت منى الصابر :”الكل بعثلي الفيديو اللي على بالي وبالكم واذا كان هذا شي صحيح أنا لازم أرقص وأفرح”.

وجدير بالذكر أن محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.

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