وجدة ..إفتتاح الدورة الحادية عشر لمهرجان العلوم لجهة الشرق

وجدة: هبة بريس

تحـت الرعاية السامية لصاحـب الجلالة الملك محمـد السـادس نصره الله، أفتتحت فعاليات النسخة الحادية عشر لمهرجان العلوم لجهة الشرق، التي تنظـمه مؤسسـة عمـر ابـن عبـد العـزيـز بـوجـدة، تحـت “شـعار المهـن فـي عـصـر الـذكاء الاصطناعـي” ، وذلـك فـي الفتـرة مـن 02 إلـى 04 فبراير الجاري بمدينـة وجـدة.

ويحتضن هذا الحدث العلمي في ثلاث اروقة بالمدينة، ساحة 3 مارس قرب مسرح محمد السادس، دار العلوم، ثم القاعة المغطاة المغرب العربي، ما يؤكد على التزام المؤسسة بنشر الوعي والمعرفة العلمية في مختلف أرجاء المدينة.

سيشهد هذا المهرجـان، تنظيم مجموعـة مـن الورشات التعليمية المبتكرة لتبسيط العلـوم، موجهـة خصوصاً للأطفال وتلاميذ المدارس، بالإضافة إلى الجمهور العـام، ومـن المتوقع ان يستفيد من أنشطة المهرجان حوالي 17.000 مستفيد مباشر على الأقل، تضـم 12,000 مستفيد مـن زيـارات منظمـة للمـدارس الخاصـة بالأطفال و 5000 مستفيد من خلال الزيارات المفتوحة للعموم .

يسعى المهرجـان حسب المنظمين، مـن خـلال شعاره هـذا العـام، إلـى إلـقـاء الـضـوء على التحديات والفرص التي يقدمهـا الـذكاء الاصطناعـي فـي مجـالات العمل المستقبلية، وذلك بمشاركة متحدثين متخصصيـن وعـروض تقنية مبتكرة.

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