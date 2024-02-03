وجدة ..إفتتاح الدورة الحادية عشر لمهرجان العلوم لجهة الشرق

2024-02-03 / 22:03
3
وجدة: هبة بريس

تحـت الرعاية السامية لصاحـب الجلالة الملك محمـد السـادس نصره الله، أفتتحت فعاليات النسخة الحادية عشر لمهرجان العلوم لجهة الشرق، التي تنظـمه مؤسسـة عمـر ابـن عبـد العـزيـز بـوجـدة، تحـت “شـعار المهـن فـي عـصـر الـذكاء الاصطناعـي” ، وذلـك فـي الفتـرة مـن 02 إلـى 04 فبراير الجاري بمدينـة وجـدة.
ويحتضن هذا الحدث العلمي في ثلاث اروقة بالمدينة، ساحة 3 مارس قرب مسرح محمد السادس، دار العلوم، ثم القاعة المغطاة المغرب العربي، ما يؤكد على التزام المؤسسة بنشر الوعي والمعرفة العلمية في مختلف أرجاء المدينة.
سيشهد هذا المهرجـان، تنظيم مجموعـة مـن الورشات التعليمية المبتكرة لتبسيط العلـوم، موجهـة خصوصاً للأطفال وتلاميذ المدارس، بالإضافة إلى الجمهور العـام، ومـن المتوقع ان يستفيد من أنشطة المهرجان حوالي 17.000 مستفيد مباشر على الأقل، تضـم 12,000 مستفيد مـن زيـارات منظمـة للمـدارس الخاصـة بالأطفال و 5000 مستفيد من خلال الزيارات المفتوحة للعموم .
يسعى المهرجـان حسب المنظمين، مـن خـلال شعاره هـذا العـام، إلـى إلـقـاء الـضـوء على التحديات والفرص التي يقدمهـا الـذكاء الاصطناعـي فـي مجـالات العمل المستقبلية، وذلك بمشاركة متحدثين متخصصيـن وعـروض تقنية مبتكرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال سيدة ادعت أنها “موظفة سامية” للنصب على الضحايا بسوس

اعتقال سيدة ادعت أنها “موظفة سامية” للنصب على الضحايا…

2024-02-03 / 22:47
Photo of وجدة..جمعية تعد تقريرا صادما حول ظروف الشباب ضحايا الهجرة غير الشرعية والمحتجزين بالجزائر

وجدة..جمعية تعد تقريرا صادما حول ظروف الشباب ضحايا الهجرة…

2024-02-03 / 21:01
Photo of مركب للصيد بالعرائش ينتشل جثة بشرية

مركب للصيد بالعرائش ينتشل جثة بشرية

2024-02-03 / 19:49
Photo of عناصر القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ31 مرشحا للهجرة غير النظامية

عناصر القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ31 مرشحا للهجرة…

2024-02-03 / 19:07
Photo of ضربة قاضية تنهي حياة شاب في نزال لـ”الكيك بوكسينغ” بالفنيدق

ضربة قاضية تنهي حياة شاب في نزال لـ”الكيك بوكسينغ”…

2024-02-03 / 17:37
Photo of اكادير : إنتخاب “بدر الهبزة ” رئيسا لجمعية المستثمرين الشباب

اكادير : إنتخاب “بدر الهبزة ” رئيسا لجمعية المستثمرين…

2024-02-03 / 17:20
Photo of آيت الطالب يترأس حفل تسليم شهادات مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال

آيت الطالب يترأس حفل تسليم شهادات مبادرة المستشفيات الصديقة…

2024-02-03 / 16:27
Photo of مرصد حقوقي يطالب بمساهمة شركات المشروبات الكحولية في مشاريع الماء

مرصد حقوقي يطالب بمساهمة شركات المشروبات الكحولية في مشاريع…

2024-02-03 / 15:49
Photo of الأستاذ محمد السلاسي ينال درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

الأستاذ محمد السلاسي ينال درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

2024-02-03 / 15:20
Photo of ضمنهم 7 نساء وطفلين.. إنقاذ 31 مهاجرا سريا بسواحل طرفاية

ضمنهم 7 نساء وطفلين.. إنقاذ 31 مهاجرا سريا بسواحل…

2024-02-03 / 15:03

‫3 تعليقات

  2. كل التوفيق والنجاح والمزيد من التالق في هدا المهرجلن بالمنطقة الشرقية وهكدا يستفدون جميع تلامدة المدارس والجمهور بالعموم

    رد

  3. نتقدم بالشكر الى كافة الساهرين والواقفين علا هدا المهرجان بالمنطقة الشرقية علا مجهوداتهم ان تعم الاستفادة منه علا الجميع واهمهم تلامذة المدارس

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق