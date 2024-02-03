كأس أمم آسيا..قطر تفوز على أوزبكستان بضربات الترجيح

رياضة: هبة بريس

أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكستاني بضربات الترجيح.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة59 .

ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.

وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3 \2.

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