كأس أمم آسيا..قطر تفوز على أوزبكستان بضربات الترجيح
رياضة: هبة بريس
أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكستاني بضربات الترجيح.
وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة59 .
ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.
وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3 \2.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
ألف مبروك للشقيقة قطر على فوزها المستحق..
قطر تفوز على أوزبكستان بضربات الترجيح ..
تهانينا لدولة قطر على هذا الفوز المستحق عن جذارة واستحقاق..
مليون مبروك على قطر ..
مليون مبروك لي قطر وشعب قطر علا هدا الفوز العظيم تغريدة منا لكم الف مبروك مرة اوخرى
مبرووووووووك لي قطر وابطالها نتيجة مشرفة المزيد من التالق