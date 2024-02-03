Qatar's players lift their teammate goalkeeper #22 Meshaal Barsham after winning the Qatar 2023 AFC Asian Cup quarter-final football match between Qatar and Uzbekistan at Al-Bayt Stadium in al-Khor, north of Doha, on February 3, 2024. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

كأس أمم آسيا..قطر تفوز على أوزبكستان بضربات الترجيح

2024-02-03 / 20:10
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رياضة: هبة بريس

أكمل المنتخب القطري عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الأوزبكستاني بضربات الترجيح.

وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله أوتكير يسيبوف لاعب أوزبكستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أوديلجون هامروبيكوف التعادل في الدقيقة59 .

ولم ينجح أحد الفريقين في حسم الأمور لصالحه، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1، ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين دون أن ينجح أحدهما في خطف الفوز.

وبعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل، تم اللجوء لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب القطري الذي فاز 3 \2.

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‫6 تعليقات

  5. مليون مبروك لي قطر وشعب قطر علا هدا الفوز العظيم تغريدة منا لكم الف مبروك مرة اوخرى

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