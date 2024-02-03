مركب للصيد بالعرائش ينتشل جثة بشرية
العرائش : هبة بريس
انتشل مركب للصيد تابع لميناء العرائش أمس الجمعة، جثة بشرية بساحل إقليم العرائش.
وحسب مصادر محلية، فإن الجثة يُرجح أنها تعود لمهاجر سري لقي حتفه غرقا في محاولة للهجرة إلى إسبانيا.
هذا وقد تم نقل الجثة إلى ميناء العرائش، من أجل إخطار السلطات المختصة التي هرعت بدورها إلى عين المكان من أجل تعميق البحث و كذا معرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.
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5 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
رسالة إلى الشباب الابتعاد عن الهجرة السرية لأن النتيجة أمام أعينكم..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم نسأل له الرحمة والمغفرة..
يوميا نشاهد ونعيش انتشال الجثث ..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..