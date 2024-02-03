ابتسام بطمة :”ملي مشات دنيا ما شفت النعاس”

نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة حزنها و ألمها العميقين مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب اعتقال شقيقتها الفنانة دنيا بطمة.

ونشرت ابتسام صورة تجمعها بشقيقتها دنيا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه:”هاد الصورة كتعني ليا بزاف، نعيا نكتب لیکم باش كنحس العافية وقليلة”.

وواصلت قائلة:”ملي مشات ما شفت النعاس، الظلم ظلمات يوم القيامة، حسبي الله ونعم الوكيل، كنكتب وكنبكي ياربي تفرجها عليها وياربي تنصرها وياربي تخفف عليها وتصبر ماما وبابا”.

وفي الأخير وجهت المتحدثة ذاتها الشكر لكل من ساندها قائلة :” وشكرا للناس الي كدعاوو معاها والي ضامنو معاها الله يوقف معاكم دعواتكم”.

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