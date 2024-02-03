الأردن ينفي مشاركته في الهجمات الأمريكية داخل العراق

وكالات

نفى الجيش الأردني، السبت، مشاركة سلاح الجو الملكي التابع له، في غارات نفذتها القوات الأمريكية على أهداف داخل العراق.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد على لسان مصدر عسكري، في رده على تقارير صحافية، ادعت مشاركة سلاح الجو الأردني في الغارات الأمريكية.

وقال المصدر العسكري، إن “سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية”.

وأضاف: “لا صحة للتقارير الصحافية التي تم تداولها صباح هذا اليوم (السبت) حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق”.

وأشار المصدر، إلى أن “القوات المسلحة الأردنية تحترم سيادة العراق الشقيق” منوها بـ”عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً”.

ووفق ذات المصدر، طلبت القيادة العامة للقوات الأردنية، “المواطنين عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية”.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية العراقية، عبر بيان، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن “الاعتداء الذي طال مواقع عسكرية ومدنية” في البلاد.

كما أوضحت الحكومة العراقية أن “العدوان أدى إلى ارتقاء 16 شهيدا، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين”.

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