الحاجب.. سيدة تضع حدا لحياتها شنقا ضواحي بودربالة

2024-02-03 / 17:56
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ع محياوي _ هبة بريس

وضعت سيدة حدا لحياتها شنقا تدعى قيد حياتها (ح ـ ل) تبلغ من العمر 45 سنة، ليلة الجمعة/السبت، بمنزل أسرتها الكائن بدوار أيت احساين المعروف بـ “تنيزة” التابع لجماعة أيت حرز الله بإقليم الحاجب.

الهالكة وحسب مصدر ” هبة بريس ” كانت تعاني من اضطرابات نفسية قبل وفاتها وتتابع علاجاتها من طرف طبيب مختص، وكانت تتناول الأدوية بشكل منتظم بحسب الوصفة الطبية، لكن أسرتها عثرت على جتثها هامدة معلقة بواسطة حبل داخل إسطبل للمواشي في صباح هذا اليوم السبت.

وفر علمها هرعت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز الدرك الملكي ببودربالة، والسلطات المحلية والشرطة العلمية إلى عين المكان للقيام بالمتعين، وفتح تحقيق في الحادث، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، بتعليمات النيابة العامة المختصة

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