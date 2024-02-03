اكادير : إنتخاب “بدر الهبزة ” رئيسا لجمعية المستثمرين الشباب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخب الشاب الهواري بدر الهبزة، رئيسا لجمعية أكادير الكبير للمستثمرين الشباب، وذلك خلال الجمع العام الذي انعقد ، مؤخرًا، بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة بأكادير.

الجمع العام التأسيسي ، عرف عدة فعاليات اقتصادية ومنتخبي غرف مهنية من ضمنهم حضور رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس غرفة الصيد البحري.

مؤسسة منتخبة جديدة وسط المملكة ، ستمكن شباب جهة سوس ماسة ، من المساهمة في الحركية الاقتصادية عبر تأمين الاستثمارات المستقبلية، بتوجه ونظرة جديدة للشباب ، ستمكن ان تكون وجهة اكادير الكبير ، ان تتصدر جهات ألمغرب في مجال الاستثمار بعد احتلالها للمرتبة الثالثة وطنيا ، عبر استغلال البنيات التحتية الكبيرة ، التي دشنها ملك البلاد محمد السادس في مشاريع تأهيل البنيات التحتية الاجتماعية.

رئيس جمعية أكادير الكبير للمستثمرين الشباب ، بدر الهبزة، في تصريح لجريدة ” هبة بريس” شكر المستثمرين الشباب على هذا التكليف، مشيرا ان طريقة عمله ستكون تشاورية مع الجميع، بغية وضع تصور عملي مستقبلي ، لحاجيات الجهة من الاستثمارات ، عبر تناول الأفكار ودراستها ، وتبسيط المساطر الإدارية امام الشباب الطموح في انجاز المشاريع ، تماشيا مع سياسة الدولة وتوجهات الملك محمد السادس في الاقلاع الاقتصادي لوسط المملكة ، وامتصاص العطالة خصوصا للشباب المكون مهنيا، وخلق تكافؤ الفرص بين شباب الجهة .

ويأمل الشباب المستثمر بجهة سوس ماسة ، ان تكون فترة انتخاب بدر الهبزة، رئيسا لجمعية أكادير الكبير للمستثمرين الشباب ، لبنة أساسية في التاسيس لرؤية شبابية في تعزيز الاقتصاد الوطني والجهوي، عبر الاستفادة من تجارب أكاديمية ومهنية لهذا الشاب ، الذي تكون في اكبر الجامعات الدولية ،تخص اقتصاد وتسيير ،فبعد حصوله على درجة البكالوريوس ببلده المغرب ، خضع مساره الأكاديمي لتغيير كبير، بعد التحاقه بكراسي التحصيل باكبر الجامعات الدولية ببريطانيا بأكبر المراكز المالية في العالم وفي أحد أهم الاقتصادات.

بدأ مشواره الدراسي خارج ارض الوطن بجامعة أكسفورد بروكس Oxford Brookes University. بعد إكمال هذه الخطوة الأساسية بنجاح، تم قبوله في كلية هينلي للأعمال”Henley Business School” بجامعة ريدينغ.

خلال السنوات الثلاث التي قضاها في كلية هينلي للأعمال، قام بتطوير مجموعة متنوعة من المهارات واكتسب معرفة متعمقة بعالم الأعمال والإدارة.

بعد حصوله على شهادة جامعية بميزة مشرفة ، تم قبوله ساعده للانتقال إلى كلية لندن للاقتصاد (London School of Economics)، إحدى أفضل الجامعات في العالم التانية عالميا في الإدارة و التسيير، حيث تابع درجة الماجستير العالمية في الإدارة

من معهد (MBA) تم جامعة كورنيلCORNELL University ، والتي تعد جزءًا من IVY LEAGUE التي تجمع أرقى الجامعات في العالمية .

تجارب أكاديمية مكنت الشاب إلى اكتساب وصقل معارفه في مجال الأعمال، حيث تخرج من اثنتين من أعرق الجامعات في العالم وضمن اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم. الخلفية الأكاديمية زوّدته بالمهارات اللازمة لتسهيل اندماجه والنجاح في العالم المهني، مستلهما تجارب عملية عن قرب من والده” عبد الرحيم الهبزة” والذي يعد من ابرز المستثمرين بالجنوب المغربي .

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