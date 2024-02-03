لبنان.. السماح للمودعين بسحب 150 دولارا شهريا من حساباتهم

2024-02-03 / 16:43
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هبة بريس - وكالات

أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم السبت عن إجراءات استثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية المكوَّنة بعد تاريخ 31 أكتوبر تشرين الأول 2019.

وورد في بيان موقع باسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه تقرر بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان وبناء على قرار اتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة أمس الجمعة أنه على كل مصرف عامل في البلاد “أن يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019”.

وينص القرار على إتاحة فتح حسابات متفرعة يحوَّل فيها لأصحاب الودائع 150 دولارا شهريا نقدا على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة 1800 دولار سنويا.

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تعليق واحد

  1. أين أنت يا حزب الله ها هي لبنان بين أيديكم ماذاحققتم أين الإسلام أين الله أكبر وفي الأخي لا تجد سوى النهب و السرقة و التخلف تعلمو من إسرائيل التي تحاربونها 1500 دولار لعامل بناء فقط

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