بتهمة “الزواج غير الشرعي”.. السجن 7 سنوات لعمران خان وزوجته

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة باكستانية بالسجن 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في حكم هو الثالث ضد خلال أسبوع.

وإضافة إلى السجن تضمن الحكم فرض غرامة على خان، وذلك بعدما رأت أن زواجهما عام 2018 “ينتهك القانون”، حسبما ذكرت وكالة “آري” الباكستانية للأنباء.

ويعد ذلك الحكم الثالث ضد خان خلال أسبوع، وقبيل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل.

يذكر أن القضاء الباكستاني حكم على خان يوم الثلاثاء الماضي بالسجن 10 أعوام بتهمة تهريب أسرار الدولة، ثم حكم عليه في اليوم التالي بالسجن 14 عاماً مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

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