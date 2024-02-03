الأستاذ محمد السلاسي ينال درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

2024-02-03 / 15:20
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ع محياوي _ هبة بريس

شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان يومه الجمعة 2 فبراير 2024، مناقشة أطروحة في القانون العام تقدم بها الطالب الباحث محمد السلاسي والتي اتت تحت عنوان:” تنظيم دستور 2011 و القوانين التنظيمية لإشكالية الاستقلال المالي للجماعات الترابية بالمغرب”، و تكونت اللجنة المناقشة لعمل الطالب من السادة الاساتذة: د محمد غربي. استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة. رءيسا
د عبد القادر طالبي. استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة. مشرفا
د جواد لعسري. استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية عضوا
دة نادية بوضاض استاذة التعليم العالي مفتشة بمركز التكوين والتعليم بالرباط.

وفي نهاية المناقشة أعلنت اللجنة العلمية تتويج السيد محمد السلاسي بلقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا مع التنويه وتوصية بنشر الاطروحة.

وتجدر الإشارة أن محمد السلاسي يعمل رئيس المجلس الإقليمي بتاونات ورئيس مجموعة الجماعات ويعتبر من السياسيين المعروفين بإقليم تاونات يمتاز بتفانيه في العمل وأحد ركائز حزب أخنوش بالإقليم عن حزب الأحرار

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