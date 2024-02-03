تزوير وثائق للحصول على “الفيزا” يجر شخصا للاعتقال بالناظور

2024-02-03 / 14:28
4
هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة الناظور بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 2 فبراير الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه يرتبط بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيه على وثائق وسجلات تجارية وشهادات عمل مزورة، ومجموعة من الطوابع وعقود الزواج المزيفة، علاوة على حجز إيصالات لتحويلات نقدية وسيارة خفيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي بسطات، للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالتزوير واستعماله وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of آيت الطالب يترأس حفل تسليم شهادات مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال

آيت الطالب يترأس حفل تسليم شهادات مبادرة المستشفيات الصديقة…

2024-02-03 / 16:27
Photo of مرصد حقوقي يطالب بمساهمة شركات المشروبات الكحولية في مشاريع الماء

مرصد حقوقي يطالب بمساهمة شركات المشروبات الكحولية في مشاريع…

2024-02-03 / 15:49
Photo of الأستاذ محمد السلاسي ينال درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

الأستاذ محمد السلاسي ينال درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

2024-02-03 / 15:20
Photo of ضمنهم 7 نساء وطفلين.. إنقاذ 31 مهاجرا سريا بسواحل طرفاية

ضمنهم 7 نساء وطفلين.. إنقاذ 31 مهاجرا سريا بسواحل…

2024-02-03 / 15:03
Photo of هيئة المحامين بمراكش تستضيف المؤتمر السنوي للاتحاد الافريقي للمحامين

هيئة المحامين بمراكش تستضيف المؤتمر السنوي للاتحاد الافريقي للمحامين

2024-02-03 / 14:00
Photo of استهدفت أموالا ومجوهرات.. تفاصيل أخطر عملية سرقة داخل شقق بالرباط

استهدفت أموالا ومجوهرات.. تفاصيل أخطر عملية سرقة داخل شقق…

2024-02-03 / 13:40
Photo of طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2024-02-03 / 09:13
Photo of مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب تشيد بالإنجازات في الأقاليم الجنوبية

مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب تشيد بالإنجازات في الأقاليم…

2024-02-02 / 22:24
Photo of مراكش.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية مطلوب لدى الانتربول

مراكش.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية مطلوب لدى الانتربول

2024-02-02 / 21:50
Photo of بعد شفشاون..جرافات الهدم تطال بنايات بالملك البحري بمرتيل

بعد شفشاون..جرافات الهدم تطال بنايات بالملك البحري بمرتيل

2024-02-02 / 21:39

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق