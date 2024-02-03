هيئة المحامين بمراكش تستضيف المؤتمر السنوي للاتحاد الافريقي للمحامين

2024-02-03 / 14:00
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هبة بريس - الرباط

يعقد الاتحاد الإفريقي للمحامين خلال الفترة من 22 إلى 25 ماي المقبل بمراكش، مؤتمره السنوي بمشاركة محامين وجمعيات محامين من جميع أنحاء القارة، وضيوف بارزين من عالم القانون والسياسة والاقتصاد. وتعد هاته المرة الأولى التي يحظى بها بلد من شمال إفريقيا بتنظيم هذا الحدث المهم وذلك بعد تقديم هيئة المحامين بمراكش لترشحها لإستضافة هاته الندوة القانونية القارية خلال المؤتمر المنعقد بزامبيا السنة الفارطة.

وذكر بلاغ للاتحاد أن هذا المؤتمر السنوي سيكون مناسبة لتبادل الآراء حول الرهانات القانونية والاجتماعية الكبرى التي تواجه إفريقيا، من قبيل التكامل الإقليمي، والموارد الطبيعية، وتسوية النزاعات. وأضاف البلاغ، أن هذا الحدث سيشكل، كذلك، فضاء للحوار والتشبيك بين الفاعلين من عالم القانون على المستويين الإفريقي والدولي.

ويعد الاتحاد الإفريقي للمحامين، الذي يوجد مقره بتنزانيا، المنتدى القاري الرئيسي الذي يضم محامين وجمعيات محامين بإفريقيا، وتتمثل مهمته في تعزيز مصالح وحقوق الشعوب الإفريقية والدفاع عنها، فضلا عن توطيد التعاون والتضامن بين المحامين الأفارقة.

وتم تأسيس هذا الاتحاد سنة 2002 ليعكس تطلعات واهتمامات الشعوب الإفريقية، وهو يضم أزيد من 1000 عضو وجمعية وطنية وإقليمية للمحامين. ويهدف الاتحاد الإفريقي للمحامين، وهو المنظمة الوحيدة للمحامين الأفارقة المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي، إلى بلوغ إفريقيا موحدة ومزدهرة وعادلة، وقائمة على سيادة القانون والحكامة الجيدة.

ويعد الاتحاد الإفريقي للمحامين أحد الشركاء الخارجيين الأكثر نشاطا واحتراما من طرف المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو معترف به كفاعل أساسي داخل الاتحاد الافريقي وبنية الحكامة الافريقية.

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