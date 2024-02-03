بوغرن : “رؤية الملك الطاقية مكنت المغرب من منافسة دول رائدة في المجال”
أكد رشيد بوغرن الخبير في مجال الطاقات المتجددة و مدير معرض “صولير إكسبو المغرب ” ، أن المغرب بفضل الاستراتيجة الطاقية التي وضعها الملك محمد السادس أصبحت المملكة رائدة في مجال الطاقات المتجددة، معتبرا نموذج محطة نور وزرازات المحطة الكبرى لتوليد الطاقة مؤشر على ريادة المغرب.
و أوضح بوغرن ، أن الورش الملكي في مجال النجاعة الطاقية، مكن المغرب من أن يسير بوثيرة سريعة و يصبح دولة منافسة لدول عالمية ، بعدما وضع لبنة أساسية كرائد للطاقة الشمسية، من خلال المشاريع التي اطلقها جلالة الملك و التي تؤكد المسار الصحيح الذي سطر في المجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.
و أبرز بوغرن المتخصص في الطاقات الشمسية و مدير “صولير إكسبو”، أن الدورة 12 للمتلقى الدولي للطاقات المتجددة و الطاقة الشمسية ، سيمكن من التحسيس بضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة كطاقة شمسية نظيفة ، معتبرا أن الملتقى أصبح من بين التظاهرات العالمية الكبرى في مجال الطاقات المتجددة و منصة لتبادل الخبرات و التجارب بين مهنيي القطاع و فضاء هام للتعريف بالطاقة الشمسية وفوائدها و ايجابياتها للعموم.
و أشار بوغرن إلى أن المجال أعطى للشباب فرص استثمارية قوية في خلق مقاولات شابة في مجال الطاقات المتجددة تتماشى مع هذا القطاع، مؤكدا أن “صولير اكسبو ” فضاء لعرض تكنولوجيا جديدة ومعدات حديثة و لوائح شمسية متطورة تتعدى 600 واط، و ندوات وورشات يؤطرها خبراء دوليين و مغاربة من أجل التحسيس و التوعية للاستعمال اليومي للطاقة الشمسية كطاقة بديلة و نظيفة.
و تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبإﺷﺮاف من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والإبتكار و وزارة الصناعة و التجارة، و تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي وضع أسسها الملك، يعلن صولير إكسبو المغرب تنظيم دورته الثانية ﻋﺸﺮ بشعار ” تسريع الطاقات المتجددة ونشر النجاعة الطاقية لإزالة الكربون من الإقتصاد الوطني”، حيث أكد المنظمون أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺳﺘﻘﺪم رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و ﺟﺪﻳﺪ اﻹﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎقية، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻤﻴز الملتقى الدولي للطاقات المتجددة ﺑﺮوح اﻹﺑﺪاع واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲاﻻﺑﺘﻜﺎر.
و ﺣﻄﻢ الملتقى الدولي اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺼﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ و اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳط ، .معتبرين أن ﺻﻮﻟﻴﺮ إﻛﺴﺒﻮ اﻟﻤﻐﺮب ملتقى ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، حيث ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒه ﻛﺄول ﻣﻌﺮض دوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺧﺒﺮاء دوﻟﻴﻮن و ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻟﻬﻢ وﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ وﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ.
و يتميز ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻧﻈﺮًا لإلتزامه ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع، و ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ خلال ﻋﻘد ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات و أوراش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎم سواء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ أو اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻣما ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ و اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
رؤية الملك الطاقية مكنت المغرب من منافسة دول رائدة في المجال
نموذج محطة نور وزرازات المحطة الكبرى لتوليد الطاقة مؤشر على ريادة المغرب
مكن المغرب من أن يسير بوثيرة سريعة و يصبح دولة منافسة لدول عالمية
المجال أعطى للشباب فرص استثمارية قوية في خلق مقاولات شابة في مجال الطاقات المتجددة
يجب عليهم التحسيس و التوعية للاستعمال اليومي للطاقة الشمسية كطاقة بديلة و نظيفة
عملا يعطي انطباعاً جيداً على المغرب وسيكون مغرب المستقبل أفظل بكثير من السابق حفظ الله ملكنا الحبيب محمد السادس .
بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيعطي قفزة استراتيجية جديدة في مجال الطاقة المتجددة معتبراً نموذجا محطة نور ورززات المحطة الكبرى لتوليد الطاقة على ريادة المغرب .
المغرب الآن قادر على المنافسة في مجال الطاقة المتجددة وخاصة لديه محطة توليد الطاقة والنجاعة الطاقية كمحطة نور الكبرى في ورززات..
إنها إنجازات مهمة في مجال الطاقة المتجددة مثل محطة نور1 ونور 2 اعطت رؤية دينامية جديدة للمغرب.
المغرب رافع رصيده في المجال الطاقة المتجددة ومستويات مهمة عبر الدول لتقوية طاقته الاستيعابية للطاقة المتجددة بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالدول النامية.
يسعى المغرب دائما لتحقيق ما هو افضل لتحسين مستوى الاقتصاد وربط العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية.