بوغرن : “رؤية الملك الطاقية مكنت المغرب من منافسة دول رائدة في المجال”

2024-02-03 / 13:40
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هبة بريس - الرباط

أكد رشيد بوغرن الخبير في مجال الطاقات المتجددة و مدير معرض “صولير إكسبو المغرب ” ، أن المغرب بفضل الاستراتيجة الطاقية التي وضعها الملك محمد السادس أصبحت المملكة رائدة في مجال الطاقات المتجددة، معتبرا نموذج محطة نور وزرازات المحطة الكبرى لتوليد الطاقة مؤشر على ريادة المغرب.

و أوضح بوغرن ، أن الورش الملكي في مجال النجاعة الطاقية، مكن المغرب من أن يسير بوثيرة سريعة و يصبح دولة منافسة لدول عالمية ، بعدما وضع لبنة أساسية كرائد للطاقة الشمسية، من خلال المشاريع التي اطلقها جلالة الملك و التي تؤكد المسار الصحيح الذي سطر في المجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية.

و أبرز بوغرن المتخصص في الطاقات الشمسية و مدير “صولير إكسبو”، أن الدورة 12 للمتلقى الدولي للطاقات المتجددة و الطاقة الشمسية ، سيمكن من التحسيس بضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة كطاقة شمسية نظيفة ، معتبرا أن الملتقى أصبح من بين التظاهرات العالمية الكبرى في مجال الطاقات المتجددة و منصة لتبادل الخبرات و التجارب بين مهنيي القطاع و فضاء هام للتعريف بالطاقة الشمسية وفوائدها و ايجابياتها للعموم.

و أشار بوغرن إلى أن المجال أعطى للشباب فرص استثمارية قوية في خلق مقاولات شابة في مجال الطاقات المتجددة تتماشى مع هذا القطاع، مؤكدا أن “صولير اكسبو ” فضاء لعرض تكنولوجيا جديدة ومعدات حديثة و لوائح شمسية متطورة تتعدى 600 واط، و ندوات وورشات يؤطرها خبراء دوليين و مغاربة من أجل التحسيس و التوعية للاستعمال اليومي للطاقة الشمسية كطاقة بديلة و نظيفة.

و تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبإﺷﺮاف من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والإبتكار و وزارة الصناعة و التجارة، و تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي وضع أسسها الملك، يعلن صولير إكسبو المغرب تنظيم دورته الثانية ﻋﺸﺮ بشعار ” تسريع الطاقات المتجددة ونشر النجاعة الطاقية لإزالة الكربون من الإقتصاد الوطني”، حيث أكد المنظمون أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﺳﺘﻘﺪم رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ و ﺟﺪﻳﺪ اﻹﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎقية، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻤﻴز الملتقى الدولي للطاقات المتجددة ﺑﺮوح اﻹﺑﺪاع واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲاﻻﺑﺘﻜﺎر.

و ﺣﻄﻢ الملتقى الدولي اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ و ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺼﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ و اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳط ، .معتبرين أن ﺻﻮﻟﻴﺮ إﻛﺴﺒﻮ اﻟﻤﻐﺮب ملتقى ﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ و ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، حيث ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒه ﻛﺄول ﻣﻌﺮض دوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺧﺒﺮاء دوﻟﻴﻮن و ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻟﻬﻢ وﻋﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ وﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ.

و يتميز ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻧﻈﺮًا لإلتزامه ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع، و ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ خلال ﻋﻘد ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات و أوراش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻌﺎم سواء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ أو اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ، ﻣما ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ و اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.

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‫11 تعليقات

  4.  المجال أعطى للشباب فرص استثمارية قوية في خلق مقاولات شابة في مجال الطاقات المتجددة

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  6. عملا يعطي انطباعاً جيداً على المغرب وسيكون مغرب المستقبل أفظل بكثير من السابق حفظ الله ملكنا الحبيب محمد السادس .

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  7. بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيعطي قفزة استراتيجية جديدة في مجال الطاقة المتجددة معتبراً نموذجا محطة نور ورززات المحطة الكبرى لتوليد الطاقة على ريادة المغرب .

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  8. المغرب الآن قادر على المنافسة في مجال الطاقة المتجددة وخاصة لديه محطة توليد الطاقة والنجاعة الطاقية كمحطة نور الكبرى في ورززات..

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  9. إنها إنجازات مهمة في مجال الطاقة المتجددة مثل محطة نور1 ونور 2 اعطت رؤية دينامية جديدة للمغرب.

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  10. المغرب رافع رصيده في المجال الطاقة المتجددة ومستويات مهمة عبر الدول لتقوية طاقته الاستيعابية للطاقة المتجددة بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالدول النامية.

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  11. يسعى المغرب دائما لتحقيق ما هو افضل لتحسين مستوى الاقتصاد وربط العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية.

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