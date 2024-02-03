بعد 8 أشهر من حبسها.. الهند تطلق سراح “حمامة التجسس”

هبة بريس - وكالات

أفرجت الشرطة الهندية عن “حمامة تجسس صينية”، مشتبه بها، بعد احتجازها 8 أشهر وأطلقتها في البرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا”.

وبدأت أزمة الحمامة في مايو الماضي عندما تم الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها، وكتب بهما كلمات تبدو صينية.

اشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى “باي ساكارباي دينشو بيتي” للحيوانات في مومباي.

في النهاية، تبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وهربت وشقت طريقها إلى الهند.

ونقلت الحمامة- بإذن من الشرطة – إلى “جمعية بومباي للرفق بالحيوان”، والتي أطلق الأطباء هناك سراحها يوم الثلاثاء.

لم يتسن للأسوشيتدبرس الاتصال بشرطة مومباي للتعليق.

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