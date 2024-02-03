بعدما قادتها للسجن.. سعيدة شرف تدعو لدنيا بطمة بالفرج

2024-02-03 / 11:52
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القسم الفني: هبة بريس

استنكرت الفنانة المغربية سعيدة شرف الهجوم الذي تعرضت له بمنصات التواصل الاجتماعي عقب اعتقال مواطنتها دنيا بطمة، مؤكدة أنها لم تتمنى لها قط السجن.

وأكدت شرف من جديد عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام، أنها لم تقم بشكاية ضد دنيا بطمة” باقي كنقولها انا مادرتش شكاية انا استمعوا ليا فقط”.

و تمنت سعيدة شرف الفرج لدنيا بطمة في محنتها قائلة :” الله يفرج عليها ويطلق سراحها و يا ريت يجيها العفو من غدا، أنا أم ومنتمنلهاش الحبس”.

وفي الأخير، كشفت شرف عزمها اللجوء للقضاء ضد كل من يتجرأ على سبها وقذفها بمنصات التواصل الاجتماعي هي وأسرتها.

هذا ويشار الى أن الفنانة سعيدة شرف من ضمن المشتكيات بحساب حمزة مون بب، كما خرجت قبل أيام في ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن تورط باطما في “الحساب المشؤوم”

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‫5 تعليقات

  1. ماخصناش ندخلو العاطفة فهاد الحالة مادام القضاء داير خدمتو وكاين أدلة قطعية لهذا خاص القانون يطبق على الجميع وعلى العموم حتى السجن مؤسسة إصلاح وتهذيب والله يتوب علينا كاملين..

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