إعادة انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

2024-02-03 / 11:16
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هبة بريس

جرى، مساء أمس الجمعة بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، إعادة انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويأتي انتخاب ميارة للولاية الثانية خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنظم تحت شعار “النقابة المواطنة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية” إلى غاية 4 فبراير الجاري.

وبهذه المناسبة، عبر ميارة، في كلمة، عن اعتزازه لتجديد الثقة فيه، معتبرا إياها تكليفا وليس تشريفا، مضيفا أنه سيواصل العمل إلى جانب المناضلين والمناضلات في الاتحاد من أجل الطبقة الشغيلة.

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