ع محياوي _ هبة بريس

ستحتضن مكناس، من 22 إلى 28 أبريل 2024، الدورة الـ 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، الذي سينظم تحت الرعاية الملكية، ستستضيف إسبانيا كضيف شرف، وذلك باعتبارها “ضمن أهم الزراعات في أوروبا الغربية، فهل سينجح “هدان كمال” الذي عمر طويلا بجهة فاس مكناس كمدير جهوي للفلاحة في إنجاح معرض هذه السنة حسب متتبعي الرأي العام مدير ينقصه التواصل والتعامل مع ناسو في الميدان عليه أن يراجع أوراقه .

أما اختيار إسبانيا يعكس تميز العلاقات التاريخية التي تربط المغرب بهذا البلد، وكذا مستوى وجودة التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي.

هذه المشاركة ستعطي الفرصة للعارضين والزوار للتعرف واكتشاف ثراء وتنوع الزراعة الإسبانية، كما ستتيح الفرصة لاستكشاف سبل تطوير الشراكات التجارية وتعزيز الاستثمارات في المجال الزراعي على كلا الجانبين.

وفيما يتعلق بالمواضيع التي سيتم تناولها، ستركز الدورة المقبلة للملتقى على الجهود المبذولة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها من أجل صمود ومرونة أفضل للقطاع الفلاحي، وذلك في سياق عالمي يتسم بالتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الفلاحي وتفر الموارد المائية والأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، ستعبئ الندوات المنظمة خلال هذا الملتقى الدولي للفلاحة نخبة من الباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين المرموقين.

كما ستشهد هذه الدورة تنظيم المناظرة الوطنية للبحث الزراعي، حيث سيتم تسليط الضوء على التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تم تحقيقه، وكذا الاستراتيجية المقبلة في مجال البحث الزراعي في مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر لتطوير الفلاحة المغربية، والتي أطلقها جلالة الملك سنة 2020، في إطار مخطط المغرب الأخضر ولم تنجح حسب متتبعي الراي العام بجهة فاس مكناس.

وسجلت الدورة أن كمال هدان، المدير الجهوي للفلاحة بجهة فاس-مكناس، سيشغل منصب المندوب العام للملتقى بالنيابة، للتحضير للدورة الـ 16 المقبلة، مشيرا إلى أن السيد جواد شامي، الذي شغل منصب المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب منذ سنة 2006، ساهم بقوة في تطوير المعرض منذ إنشائه ليصبح ضمن أكبر الأحداث الفلاحية الدولية ومرجعا عالميا في المجال الزراعي.

وأضاف أنه “إلى جانب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تمكن بفضل دعم مختلف الشركاء والأطراف المعنية بالملتقى، من جعله، على مر السنين، موعدا محوريا لمهنيي القطاع الفلاحي، على الصعيدين الوطني والدولي”.

وذكرت الوزارة بأن الملتقى الدولي للفلاحة يعد اليوم من أكبر التظاهرات الدولية المخصصة للفلاحة وللفاعلين في القطاع، حيث استقطب سنة 2023 أزيد من 923 ألف زائر و1400 عارض و2000 من مربي الماشية و70 دولة مشاركة.

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