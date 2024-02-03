أكثر من 3500 منصب شغل بمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتوقع أن يساهم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب في خلق آلاف من فرص الشغل المباشرة و غير المباشرة.

و في هذا الصدد، سيخلق مشروع تسريع النمو الأخضر وإحداث فرص الشغل، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول سنة 2027.

و يروم هذا البرنامج الذي وقعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب مع مؤسسات وطنية إلى دعم 200 مقاولة مغربية صغيرة ومتوسطة، حيث سيقوم المشروع بتقديم الدعم التقني والمالي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها على تطوير نماذج تجارية مستدامة، ترتكز على النمو الأخضر وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب.

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