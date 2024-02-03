تقرير: مغاربة العالم يمثلون 51% والسياح الأجانب يمثلون 49% من الوافدين على المغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل السياحة المغربية تسجيل أرقام قياسية و تحقيق مداخيل و عائدات مالية مهمة، مما ساهم في تعزيز مداخيل المغرب خاصة من العملة الصعبة التي يشكل السياح و تحويلات مغاربة العالم أحد أهم مصادرها.
و في هذا الصدد، أفاد مكتب الصرف في تقريره الصادر بداية فبراير، أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة، أي حوالي 11 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله.
و أبرز تقرير المكتب أن السياح الأجانب شكلوا حوالي 49 في المائة من إجمالي الوافدين على المغرب، محققين بذلك زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022.
كما شكل المغاربة المقيمين بالخارج 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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تواصل السياحة المغربية تسجيل أرقام قياسية و تحقيق مداخيل و عائدات مالية مهمة
من المهم تعزيز مداخيل المغرب خاصة من العملة الصعبة
عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 11,7 في المائة
السياح الأجانب شكلوا حوالي 49 في المائة من إجمالي الوافدين على المغرب
Mezyane Mezyane hadchy
للآسف الشديد أن المغرب لا زال بعيد كل البعد باتخاذ استراتجية فعالة في التسير السياحة (الخدمات الرديئة التي تعطي صورة سيئة للمغرب فحدث ولا حرج .
عن أي ارقام تتحدثون عنها تجاه الوافدين من السياحة الأجانب للمغرب يجب مراجعة في التسير الخدمات لهذا القطاع السياحي الذي يعتبر أحد واهم القطاعات السياحية بالمغرب..
إذا تحدثنا بكل وضوح وصراحة عن السياحة بالمغرب على سبيل المثال مدينة مراكش التي تعتبر وجهة سياحية مميزة ولكن للأسف الشديد هناك انتهازيين ولصوص ينهبون أموال السياح بشتى الوسائل وهذا ما يسيؤ لسمعة السياحة المغربية..
نحن كسياح مغاربة نعاني كثيرا من عدم الخدمات الأساسية في الفنادق وعيرها من الخدمات الأساسية فما بالك بالسياح الأجانب الذين يتوافدون إلى المغرب بكثرة وخاصة مدينة مراكش التي يتوافد إليها السياح الأجانب بكثرة .
المغرب يتصدر قائمة أفضل البلدان جذابة للسياح الأجانب وذالك يعود إلى مناظرها الطبيعية الخلابة وأكلاتها الرائعة كل هذه المميزات وأكثرها تجعل منها أكثر جاذبية للسياح الأجانب..
الأجمل هو إعطاء صورة جميلة ونظيفة من أجل جذب السياح الأجانب إلى المملكة المغربية وذالك محاربة الفساد بشتى أنواعه بما في ذلك اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والمرشدين الذين يستغلون الوضع .