أسعار زيوت المائدة تنخفض بالمغرب وسط ارتياح المستهلكين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شهدت أسعار بيع زيوت المائدة بالمغرب انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة و ذلك بعد ارتفاع في سعر بيعها لمدة فاقت السنة.
و في هذا الصدد، سجلت أسعار زيوت المائدة تراجعا ملحوظا، فبعد أن بلغت ذروتها سنتين من قبل، عادت إلى مستوياتها المسجلة قبل 2022.
و علق بعض المستهلكين في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الانخفاض بأنه يعود لتراجع الطلب، وبالتالي تقلص مبيعات الشركات المشتغلة في القطاع ما بين 15 و25 في المائة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
24 تعليقات
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تكايسو على الدراويش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يرحمكم الله ويرزقكم بضعفاءكم)
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