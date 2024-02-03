أسعار زيوت المائدة تنخفض بالمغرب وسط ارتياح المستهلكين

2024-02-03 / 10:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت أسعار بيع زيوت المائدة بالمغرب انخفاضا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة و ذلك بعد ارتفاع في سعر بيعها لمدة فاقت السنة.

و في هذا الصدد، سجلت أسعار زيوت المائدة تراجعا ملحوظا، فبعد أن بلغت ذروتها سنتين من قبل، عادت إلى مستوياتها المسجلة قبل 2022.

و علق بعض المستهلكين في مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الانخفاض بأنه يعود لتراجع الطلب، وبالتالي تقلص مبيعات الشركات المشتغلة في القطاع ما بين 15 و25 في المائة.

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‫24 تعليقات

  1. السبب الاساسي والرءيسي هو اسغناء المغرب في منطةالغرب على زراعة عباد الشمس وتحويل 100 الهكتارات الى زراعة الافوكا المستنزفة للفرشة الماءي قصد التصدير، فكيف يستقيم التخلي على مادة إستراتيجية لضمان الاكتفاء الذاتي والتأمين الغداءي،والتركيز بدل ذلك على الافوكا والفريز والبطيخ الاحمر المهضرة للتروة الماءية

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  2. يلعبون بعقول المواطن نريد تثقيف و توعيته في كل شيء و الا فذلك الاستغلال بعينيه أصلا تلك الزيت غير صحي .

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  3. تكايسو على الدراويش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يرحمكم الله ويرزقكم بضعفاءكم)

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